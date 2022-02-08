В среду 3 февраля Meta потеряла 26% стоимости акций – капитализация компании упала на четверть триллиона долларов! На эти деньги можно купить два Газпрома и "Норникель". На следующий день она сократила потери до $232 млрд. (больше, чем капитализация Netflix или Twitter), но и это означало величайшее падение в истории американских биржевых торгов. Лично Марк Цукерберг, генеральный директор компании, потерял около $31 млрд.

Пике продолжается с утра понедельника 7 февраля. Весьма важно, что катастрофический обвал связан с крупнейшей социальной сетью мира, а значит, касается всех нас, многочисленных обитателей Фейсбука. Полагаю, таких среди читателей большинство. Ибо ежемесячно им пользуется 2,85 млрд. активных юзеров. Из 7,96 млрд. жителей планеты Земля.

Видео дня

Фейсбук... Я попался в эту сеть в 2013, кажется, году. Или в 2012-м. 10 лет, добрый кусок жизни. Более 5 тысяч интересных и разных френдов на двух аккаунтах, полтора десятка только серьезных, месячных банов, сотни четыре, если не пять забаненных мною негодяев, провокаторов, хамов, пригожинских троллей и ботов украинских ботоферм, множество постов и комментов, напряженных дискуссий и шумных свар, сумма познавательной и полезной информации – да, без социальных сетей трудно представить современную жизнь.

Не раз приходилось и писать о Фейсбуке – еще бы, это значительный бизнес-информационный, технологический и социальный феномен, а уж поводов для эмоциональной реакции он дает предостаточно! Порой ошеломляюще смешных. К примеру, в конце января удален был один мой коммент, касавшийся преобладающих фамилий в провинциях Испании, а мой аккаунт был заблокирован, правда на детский срок, на сутки. И знаете, за что? За упоминание одной фамилии в множественном числе: Гомесы. Мол, это нарушает нормы сообщества, возбуждая ненависть. К кому?! К Гомесам? Или что цензоры имели в виду? В смысле – кого? Неужто практикующих мужскую однополую любовь? Правда, через полчаса коммент вернули, а бан с извинениями сняли, но сей случай ярко характеризует обстановку, сложившуюся в сети Марка Цукерберга.

Она ненормальная и очень многие покинули бы Фейсбук, будь такая возможность. И я был бы в их числе, но достойной замены пока нет. Не ВКонтакте же, насквозь просвеченном и курируемом ФСБ, влачить жалкое существование? Между прочим, россиян уже сажают за опрометчивые посты в нем. А уж о поразительно примитивных и убогих Одноклассниках и говорить не стоит, это воплощение торжествующего идиотизма.

Инстаграм, эта земляничная поляна самовлюбленных нарциссов, и дискредитированный Трампом Твиттер в силу своей специфики никак не заменяют ФБ, Телеграм привлекателен, но пока еще непредставителен, там только начинает собираться приличное общество, хотя многие и перебираются туда, раздраженные, разочарованные и возмущенные нелепыми порядками в хозяйстве Марка Цукерберга, и все это поистине удивительно в мире прагматичного капитализма и как бы свободной конкуренции.

Но в том то и дело, что монстр Марка, удачно поймавший ветер в паруса и поначалу весьма гибкий и привлекательный, напрочь вытоптал ростки глобальных социальных сетей-конкурентов, и даже мощный Гугл не смог состязаться с ним! Дошло до того, что в комиссиях Конгресса (а Цукерберга не раз вызывали на Капитолий для объяснений) стали подумывать о такой жесткой мере, как применении антимонопольных законов, поскольку сетевой гигант набрал такую силу, что подавлял конкуренцию. Монополизм же в этой сфере оказался особенно опасен.

Сенатор и кандидат в президенты 2016 года Элизабет Уоррен вообще предлагала поступить решительно и разделить Фейсбук на несколько компаний. И пожалуй, она была права. Вспомните хотя бы негативную роль компании Марка во время президентских выборов в США в 2016 и 2020 годах – русские активно использовали ее для дестабилизации и раскола американского общества, для очернения демократов и их кандидатов и для агитации за Трампа, они создавали множество ФБ-групп, сеявших рознь, ненависть и провокации, и тролли Пригожина работали с тысяч аккаунтов. Комиссия Мюллера показала масштаб вмешательства в выборы 2016 года, не меньшим оно было и в 2020-м и хотя Цукерберга предупреждали о необходимости борьбы с подобным вмешательством, организовать действительно эффективное противодействие он не смог, его меры были недостаточными и запоздалыми.

И этим претензии к Фейсбуку далеко не исчерпываются, компанию постоянно сотрясают скандалы, связанные с доступом к личным данным клиентов, с использованием социальной сети российскими троллями для вмешательства в американские и европейские дела, с фаворитизмом, манипулированием и двойными стандартами в деловой морали и маркетинговой политике.

После сей преамбулы вернемся к обвалу котировок его акций и заметим, что акции всех компаний испытывают взлеты и падения, так что дело это житейское. Взять таблицу десяти самых грандиозных биржевых провалов, включая нынешний, за два года: пять из них на счету Эппл, и однажды она упала на $182 млрд.! Что не мешает яблочникам занимать первую строчку в Топ-10 самых дорогих компаний мира. А в июле 2018 г. на $119 млрд. проваливался и Фейсбук – по причине плохих прогнозов экспертов на прибыль, как и сейчас. И все же данный случай особый и некоторые аналитики полагают, что это не тревожный звонок, но похоронный колокол, что пик пройден и лучшие времена компании уже позади.

Причиной ужасной среды стал вторник 2 февраля, когда ФБ, ставший Meta, выпустил первый после ребрендинга финансовый отчет. Он не оправдал ожиданий экспертов и акционеров. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, чистая прибыль сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Прибыль на акцию снизилась на 5%. Ожидают, что выручка в I квартале текущего года составит от $27 млрд до $29 млрд, хотя аналитики прогнозировали $30,15 млрд. В годовом исчиcлении это может стать самым медленным квартальным ростом в истории компании. При этом значительно растут затраты.

Также оказалось, и это очень тревожный признак, означающий падение популярности и привлекательности, что впервые в своей истории компания теряет юзеров. В IV квартале по сравнению с предыдущим количество ежедневных активных пользователей сократилось на миллион — с 1,93 млрд до 1,929 млрд. К тому же Meta потратила 10 миллиардов долларов на весьма неоднозначные проекты виртуальной реальности, которые Марк Цукерберг назвал будущим компании.

Но как раз будущее ее внушает сомнения. Ибо силы, действующие против Меты, огромны и разнообразны. В четверг 4 февраля Марк Цукерберг в ходе онлайн-встречи пытался сплотить своих сотрудников перед лицом катастрофы. Он сказал, что исторический обвал на 250 миллиардов долларов связан со слабым прогнозом доходов в текущем квартале и "с беспрецедентным уровнем конкуренции с TikTok". Китайская соцсеть TikTok переманивает молодежь с платформ Meta, несмотря на усилия по клонированию модного приложения Reels в Instagram и Facebook. Reels ("Ролики") стали основным источником интерактивности в Instagram, и компания изо всех сил пыталась заставить пользователей покупать продукты с помощью видеорекламы. Пользователи часто пропускают ее, однако руководители во главе с Цукербергом считают, что Reels принесет чистую прибыль в долгосрочной перспективе. Вряд ли. Очень уж примитивны и низкопробны эти "Ролики".

Встреча прошла из-за опасений массового увольнения: многие сотрудники владеют акциями Meta в рамках программы мотивации, и резкий обвал котировок может побудить их к уходу. Что чревато скорыми проблемами, так как опционы сотрудникам полагаются 15 февраля, а годовые бонусы менеджерам в марте.

Выручка в I квартале, согласно прогнозу Meta, будет расти медленнее из-за инфляции, сбоев в цепочках поставок у рекламодателей, а также новой политики конфиденциальности Apple. Руководство винит в плохих результатах рекламные проблемы (около 97% дохода Meta поступает от рекламы). Они появились после обновления конфиденциальности 2021 года, которое Apple ввела в iOS. Обновление представляет всплывающие уведомления с вопросом, хотят ли они запретить определенным приложениям делиться личной информацией, такой как местоположение или история просмотров, с третьими лицами. Исследования показали, что 62% владельцев iPhone предпочли отказаться от них. Это удар по рекламе Meta. "Нью-Йорк Таймс" отмечает, что рекламодателям труднее ориентироваться на пользователей Facebook и они предпочитают Google. Тот меньше полагается на устройства Apple для сбора данных о своих пользователях и 2 февраля сообщил о рекордных продажах..

Попытка Марка перевести компанию на платформы виртуальной реальности и метавселенной это еще одно начинание, которое, похоже, не окупится в краткосрочной перспективе, хотя и сопряжено с большими затратами. Он и сам это признал, сказав инвесторам: "Хотя направление ясно, кажется, что наш дальнейший путь не совсем точно определен"...

Плохие новости приходят в критический момент для компании, которая ведет борьбу с регулирующими органами на многих фронтах, была известным средством распространения языка ненависти и важным компонентом иностранных усилий по дезинформации, направленных на то, чтобы повлиять на ход последних двух президентских выборов в США. Похоже, это начало угасания Facebook.

Цукерберг оказался не способным руководить таким гигантом, он давно вышел за уровень своей компетентности и делает крайне опрометчивые заявления, усугубляющие ситуацию. К примеру, сообщил на днях, что Meta будет вынуждена отказаться от европейских пользователей, если не сможет хранить их информацию на американских серверах. Воистину, боги, желая погубить, лишают разума!