Европейский пивроваренный гигант уходит из России несмотря на убытки: названа сумма

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken – один из крупнейших в мире – заявил о намерении уйти из России в первой половине 2023 года. Ущерб от ухода с российского рынка компания оценила почти в 300 млн евро, а также не стала конкретно говорить, вернется ли на него в будущем.

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Об этом говорится в пресс-релизе Heineken. Отмечается: продажа бизнеса идет тяжело. Причина – постоянно меняющиеся правила.

"В настоящее время закрыть сделку в России сложно, поскольку правила продолжают меняться. Мы же хотим, чтобы все шло быстрее, и стремимся достичь соглашения в первой половине этого года", – говорится в сообщении.

При этом в разделе релиза "Вы когда-нибудь вернетесь в Россию?" компания прямо не ответила на этот вопрос. Там лишь подчеркнули, что:

"главной задачей сейчас является ответственный выход из России";

подробности ведущихся переговоров не комментируются.

"В начале марта 2022 года мы объявили, что Heineken прекращает новые инвестиции и экспорт в Россию, производство, продажу и рекламу бренда. А также объявили, что не будем получать какую-либо чистую финансовую выгоду или прибыль от бизнеса в России", – напомнили в компании.

В свою очередь, китайская платежная система Union Pay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных с ее карт за пределами РФ. Теперь держателям российских карт системы разрешается снимать около 500 тыс. рублей в день (около 270 тыс. грн) и 5 млн рублей в год (около 2,7 млн грн).

О причинах решения Union Pay не сообщается. Однако ранее система без предупреждения ограничила в России прием своих карт, выпущенных за рубежом – теперь ими нельзя рассчитываться через торговые терминалы подсанкционных банков. Тогда допускалось, что это решение было обусловлено опасением компании попасть под вторичные санкции.

Важность же карт Union Pay для России состоит в том, что система является одной из ключевых альтернатив для потерявших доступ к международным платежным системам Visa и MasterCard россиян. Это произошло практически сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину – в марте. И с тех пор граждане РФ могут пользоваться уже выданными карточками только для платежей внутри своей страны. А карты, полученные за границей, в самой России не работают.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне же тем временем резко сократили траты на покупку автомобилей: в 2022 году они снизились на 15%. Еще больше упали расходы на покупку новых авто – на 52%. При этом количество проданных новых автомобилей в РФ сократилось почти на 59%.

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