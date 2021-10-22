Европейский лоукостер откроет рейс из Киева в Париж: когда и за сколько можно полететь

Испанская авиакомпания Vueling откроет прямые рейсы из Киева в Париж с 5 декабря. Перелеты будут выполняться два раза в неделю. Стоимость билета в одну сторону стартует от 30 евро (912 грн по курсу на 22 октября).

Авиакомпания выбрала для базирования аэропорты Борисполь и Орли (Париж). Последний расположен всего в 15 км от центра французской столицы. Об этом сообщает Avianews.

В декабре Vueling будет выполняться в разные дни, а с января – лишь по вторникам и воскресеньям. Самые дешевые билеты продаются по тарифу Basic.

Лоукостер Ryanair в марте 2022-го откроет рейс из Одессы в Венецию. Перелеты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, свидетельствуют данные на сайте Ryanair.

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Первый рейс состоится уже 27 марта. Билет можно купить по цене от 28 евро (851 грн) в одну сторону.

Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе", о котором договорились еще в 2013 году. Предполагается, что это приведет к появлению в нашей стране новых лоукостеров, снижению цен на авиабилеты в целом, а также развитию туризма.

Теперь:

любая страна ЕС сможет назначать своих перевозчиков для выполнения рейсов в Украину;

европейские перевозчики получат право летать на внутренних украинских рейсах.

"Открытое небо" – это совместное авиационное пространство. В нем устанавливаются общие правила безопасности авиаперевозок. В зону "открытого неба" при этом входят не только страны ЕС, но и партнеры – третьи страны.

Помимо этого, авиакомпания Wizz Air планирует в период 2021-2022 гг. запустить 26 новых рейсов из Украины – из Киева (12), Львова (9), Одессы (3) и Харькова (2). Будут введены новые авиасообщения с Испанией, Францией, Бельгией и Нидерландами.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, авиакомпания Windrose с 10 октября приостановила полеты с Киева в Кривой Рог. Это связано с "коммерческими причинами", как рассказали в компании.