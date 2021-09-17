Европа уже не сможет наверстать нехватку газа: "Газпром" предупредил о новом взлете цен

Нехватку газа в подземных газовых хранилищах Европы уже не получится наверстать. В отопительный сезон регион войдет из дефицитом топлива. В "Газпроме" отметили, что цены на газ в Европе могут вырасти еще больше.

Так, газохранилища заполнены всего лишь на 70% вместо обычных к этому времени 86%. Об этом сообщает "РИА Новости" в Telegram.

Кроме того, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что цены на газ в Европе могут поставить новые рекорды. "Эта ситуация, конечно, сказывается на ценах. И мы видим, что цены в Европе побили уже все возможные рекорды и, может быть даже, еще в ближайшее время побьют", – цитирует Миллера "РИА Новости".

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16 сентября цена газа достигла рекордных $950 за тысячу кубометров. В пятницу, 17 сентября, стоимость приблизилась к $1000.

Как ранее заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, подорожание газа в Европе будет содействовать введению в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". "Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля" и попытку таким образом навязать "Северный поток-2", – сказал он.

Россия ограничила поставки газа накануне запуска "Северного потока-2". Они отказались заказывать дополнительные мощности в Украине, что привело к возникновению дефицита на рынке.

Газодефицит в Европе может еще больше усугубить ситуацию с приходом холодов, об этом заговорили уже даже в США. Как рассказал главный советник президента Джо Байдена по энергетической безопасности Эймос Гокстейн, если предстоящая зима будет очень холодной, запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе-феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже скоро Европа может столкнуться с газовым кризисом. Из-за рекордных цен в Великобритании уже остановились 2 завода по производству удобрений. Тем временем в Литве указали на причины происходящего – это газовый шантаж РФ и рост потребления газа в странах Азии. Уже зимой могут быть отключения электроэнергии для европейской промышленности.