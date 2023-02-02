Энергосистему Украины можно сделать неуязвимой для ракет: Герус назвал способ

Украина в будущем может построит энергетическую систему, которая будет неуязвимой для ракетных атак. Речь идет о строительстве большого количества небольших электростанций вместо крупных ТЭС.

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Об этом заявил председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, строительство именно децентрализованной генерации дает много преимуществ – как технических, так и с точки зрения военных рисков.

"Если у нас будут десятки или сотни электростанций в разных регионах, разных областях, то фактически повредить их какими-то ракетными ударами или атаками дронов будет невозможно. Потому что их слишком много и риски будут достаточно низкими, результативность обстрелов будет практически никакой", – сказал Герус.

Впрочем, как уже объясняли ранее энергетики, вопрос реформирования энергосистемы Украины придется отложить до конца войны. На данный момент из-за многочисленных ремонтов и тяжелой ситуации у энергокомпаний просто нет средств и времени на строительство новой системы.

Как рассказывал директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, точные сроки восстановления энергосистемы даже до ее довоенного состояния станут ясны только после прекращения огня. "Дальше нужно понять, что мы хотим делать: наверняка мы не будем все оборудование восстанавливать, потому что не все оно было новым, не все оно было модернизировано, и наверняка нам нужно будет строить новое", – признал специалист.

По его словам, такая ситуация дает шанс модернизировать энергосистему быстрее, чем планировалось. "Даже если есть большие подстанции, возможно, вместо открытого распределительного устройства на территории 50 га (где расположено много выключателей, порталов, разъединителей, переключателей) можно построить контактные распределительные устройства на базе новых технологий. Это займет гораздо меньше территории, это дом 100 на 100 м, заменяющий всю эту большую подстанцию", – привел пример энергетик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля от энергосети Украины в аварийном порядке отключили два блока. Покрыть удается лишь 80% потребностей, при этом наибольшая доля электроэнергии уходит на поддержание работы критической инфраструктуры.

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