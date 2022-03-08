Эмбарго все ближе: Shell решила отказаться от нефти из России

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила об отказе от российской нефти. Решение принято из-за военного вторжения РФ в Украину.

Как сообщил Bloomberg, Shell прекратит спотовые закупки российской нефти, но это будет только первым шагом. Также компания откажется от участия во всех нефтегазовых проектах в России.

Компания также объявила о постепенном отказе от закупок российского трубопроводного газа и СПГ (LNG, сжиженный газ). В целом Shell продаст свои 27,5% акций СПГ-завода "Сахалин-2", по 50% в предприятиях "Салым Петролеум Девелопмент" и "Гыдан Энерджи", а также оставит свои совместные предприятия в "Газпроме" и связанных с ним организациях.

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Как объяснил народный депутат Украины Ярослав Железняк, такое решение Shell будет иметь серьезные последствия. По сути, оно означает, что компания

закроет свои АЗС в России;

прекратит производство авиационного топлива и масла в РФ.

"Ранее именно Shell была той единственной компанией, которая купила русскую нефть с огромной скидкой. Естественно попала в скандал, пыталась выкрутиться что пожертвует часть денег на поддержку Украину, но в итоге их дожали", – заявил Железняк.

Ранее Shell пообещала передать доходы от закупки российской нефти на помощь Украине. В компании также указали, что "поражены" войной в Украине.

Напомним, в Конгрессе США группа депутатов уже разработала законопроект о нефтяном эмбарго России. Документ предполагает "разрыв нормальных торговых отношений" с РФ и Беларусью.

В случае введения нефтяного эмбарго Россия фактически повторит судьбу Ирана. Страна-агрессор не сможет получать валюту от продажи нефти, а также наполнять государственный фонд, в который сейчас идут именно "нефтяные" отчисления. Это прямо скажется на экономике РФ и уровне жизни ее граждан.

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