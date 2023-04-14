Экспортные доходы 'Укрэнерго' нужно направить на выплату долгов 'зеленой' энергетике, – Буславец

Возобновление экспорта электроэнергии из Украины будет приносить дополнительные поступления компании "Укрэнерго", которая должна направлять часть доходов от экспортных операций на погашение долгов перед госпредприятием "Гарантированный покупатель", считает Ольга Буславец, экс-глава Министерства энергетики.

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"Необходимо продлить действие законодательной нормы по использованию доходов "Укрэнерго" от продажи пересечений для экспорта электроэнергии на погашение долгов перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель", а тот в свою очередь перед ВИЭ", - заявила она.

По словам Буславец, это, в частности, необходимо для того, чтобы справиться с проблемой хронического накопления долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики.

При этом она отметила, что возобновление экспорта было в определенной степени запоздалым, поскольку страна имела возможности сделать это раньше и уже заработать около 100 млн. долларов.

Напомним, 12 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии. Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт.

Задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 15,3 млрд. грн. При этом уровень недоплаты "Гарантированного покупателя" предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года – более 35%.