Экс-главу ПриватБанка Дубилета заочно арестовал суд

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет заочно арестован по решению суда. Дубилета подозревают в растрате более 8 млрд грн.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Дубилета не смогли арестовать очно, он находится в розыскной базе Министерства внутренних дел как исчезнувший в марте 2021 года.

"Следственный судья... избрал бывшему главе ПриватБанка меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение об его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске", – заявили в НАБУ. Как уточнили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), соответствующее решение судья принял 22 декабря.

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Впрочем, по словам самого экс-банкира, он находится в Израиле и ни от кого не скрывается. Дубилет в ноябре-2021 заявил в интервью Forbes, что не получал подозрений от НАБУ, и заверил, что он готов принимать участие в судебном процессе.

В НАБУ уверяют, что подозрение было объявлено, но по почте: "Экс-главе правления и должностным лицам банка о подозрении уведомлены в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины. А именно – отправлено по почте, поскольку местонахождение подозреваемых не установлено".

Это, кстати, уже не первый заочный арест Дубилета. Высший антикоррупционный суд принимал такое решение в июне-2021. Однако апелляционная палата ВАКС отменила тот арест и назначила повторное рассмотрение ходатайства, позже материалы по этому вопросы выделили в отдельное производство.

Дубилета подозревают в нанесении ущерба банку в размере 8,2 млрд грн перед его национализацией в 2016 году. В частности, по версии следователей, экс-глава "Привата" незаконно списывал обязательства компаний-нерезидентов и делал выплаты страховщикам.

В частности, по данным прокуратуры, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, Дубилет вместе с другими лицами на основании ложных документов выплатил на средства банка свыше 136,89 млн грн в пользу связанной с банком страховой компании "Ингосстрах".

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в аэропорту "Борисполь" под Киевом задержали фигуранта дела о ПриватБанке Владимира Яценко. Он был первым заместителем председателя правления финучреждения в 2016 году. Для этого правоохранители развернули и посадили лайнер, на котором фигурант уже вылетал из страны.