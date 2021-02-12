В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та глобалізаційних процесів у світі актуальним є впровадження методів дистанційного ведення бізнесу. Для того, щоб працювати із замовником з іншого кінця світу або підписати документ, вже не потрібно не те що їхати до іншої країни, а й навіть виходити з дому. Крім того, глобальному переходу в онлайн сприяла й світова пандемія COVID-19. Одним із прогресивних методів, який створює передумови для успішного ведення бізнесу онлайн, є електронне резидентство (е-резидентство).

Е-резидентство — це додатковий інструмент залучення іноземних інвестицій до нашої країни. Його головна мета — зробити Україну ближчою до іноземців та створити комфортні умови для віддаленого відкриття й ведення бізнесу без фізичної присутності в нашій державі.

Е-резидентство в Україні

Електронне резидентство (е-резидентство) — це особливий статус та цифрова присутність в Україні іноземця, який працює у сфері креативної економіки (насамперед IT-спеціалістів). Статус дасть можливість зареєструвати свій бізнес в Україні з конкурентними умовами оподаткування, користуватися автоматизованими сервісами обліку та звітності ведення бізнесу. Всі послуги надаватимуться виключно онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису. Люди, які не є підприємцями, зможуть використовувати статус для спрощеного доступу до українських адміністративних послуг та підпису документів.

Крім цього, е-резиденти зможуть дистанційно відкрити банківський рахунок в одному з українських банків — без приїзду до країни, за допомогою інструментів віддаленої ідентифікації та верифікації.

Варто зазначити, що статус не надає жодних переваг щодо перебування на території України, перетинання кордону, отримання дозволу на тимчасове або постійне проживання чи вступу до громадянства.

Електронне резидентство — не нове поняття в міжнародному просторі. Першою країною, що ввела поняття електронного резидентства, та найуспішнішим його прикладом стала Естонія. Подібні умови для іноземних громадян та компаній працюють в ОАЕ та Азербайджані. В останньому, окрім цифрового підпису на носії, використовують також технологію MobileID. Крім того, готуються запускати е-резидентство й Литва та Португалія.

Естонія

Естонія відкриває не громадянам Європейського Союзу дистанційний доступ до внутрішнього європейського ринку. Наразі естонською програмою скористалися близько 76 тисяч людей зі 174 країн світу, які створили понад 15 тисяч компаній. З початку функціонування програми у 2014 році е-резиденти принесли в естонський бюджет близько 57 мільйонів євро прямого доходу.

Програма Естонії є також хорошим прикладом державно-приватного партнерства: сервіси, необхідні електронним резидентам для повноцінного і легального транскордонного бізнесу, надаються приватним сектором.

ОАЕ

Схожа ініціатива наразі існує в Об’єднаних Арабських Еміратах — Dubai Virtual Commercial City (VCC). Програма (VCC) дозволяє підприємцям та фрілансерам зі всього світу заснувати віртуальну компанію та вести бізнес в ОАЕ, навіть якщо вони не проживають у країні. Для цього потрібно просто подати заявку на отримання ліцензії на віртуальну компанію через вебсайт VCC.

Власники ліцензії VCC можуть вести незалежну від місцевості підприємницьку діяльність у глобальному масштабі в заздалегідь визначених секторах, пов’язаних з дизайном, технологіями та наданням послуг. Усі віртуальні компанії автоматично отримають доступ до DubaiStore.com, Інтернет-ринку, який обслуговує всі компанії, зареєстровані в Дубайській економіці.

Литва

Уряд Литви розглядає можливість отримання іноземцями статусу е-резидента за зразком Естонії. У такий спосіб іноземці зможуть реєструвати юридичні особи, відкривати банківські рахунки та декларувати податки онлайн. Іноземець після заповнення відповідної заяви в Литовській міграційній інформаційній системі має особисто звернутися до попередньо обраного зовнішнього постачальника послуг за кордоном або ж до Департаменту міграції, якщо він перебуває на території Литви на законних підставах.

Там він підтверджує свою особу та отримує інструмент електронної ідентифікації й електронний підпис, що дозволить йому користуватися адміністративними, державними і комерційними послугами онлайн.

Передбачається, що статус е-резидента буде надаватися шляхом включення їх даних до Реєстру іноземців. При цьому іноземець повинен пройти перевірку перш за все на предмет причетності до можливих правопорушень у фінансовій сфері, фінансуванню тероризму та відмивання грошей, як по литовських "чорних" списках, так і по інформаційних базах ЄС. Можливість отримання статусу е-резидента пропонується ввести вже найближчим часом.

Проте важливо розуміти, що український проєкт не є копією естонської чи будь-якої іншої моделі. Надихаючись досвідом іноземних партнерів, ми створюємо новий продукт, покликаний насамперед задовольнити нестачу ІТ-спеціалістів на нашому ринку. Адже попит на послуги у сфері інформаційних технологій зростає дедалі більше і наявній кількості спеціалістів складніше його задовольнити.

У жовтні минулого року в Парламенті зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України, що врегулює механізми оподаткування е-резидентів та надасть їм можливість провадити свою діяльність як ФОП. Вже розроблено технічну документацію для функціонування інструментів е-резидентства і наразі ми готуємося до розробки вебпорталу із системою необхідних сервісів. Також ведемо переговори з українськими банками та закордонними партнерами для детального вивчення їхнього досвіду в цій сфері. Тож зовсім скоро Україна матиме власних е-резидентів.

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