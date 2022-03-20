ДТЭК отчитывается: аварийные бригады за сутки вернули свет для 59 200 семей

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 59 200 семей.

Об этом сообщили в на странице Facebook ДТЭК Рината Ахметова.

"19 марта в 11:17 из-за повреждения линии в результате боевых действий в окрестностях Киева произошло отключение электроэнергии 350 жилых домов на Минском массиве и Оболони. Аварийно-восстановительные бригады ДТЭК Киевские электросети, только что получившие разрешение от Вооруженных сил Украины и Территориальной на ликвидацию аварии. Уже в 13:30 электромонтеры подключили к электроснабжению все дома. Всего свет вернули для 46 478 семей Киева", - сообщили в компании.

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Также в компании отчитываются, что вернули свет в почти 7 500 домов в Вышгородском, Броварском и Киево-Святошинском районах Киевской области и 5200 домов в 22 городах и селах Донетчины.

Без света остаются 679 населённых пунктов в Донецкой области и Киевской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в г. Мариуполь и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, районах Киевщины, где из-за регулярных обстрелов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей уже более недели.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - подчеркнули в ДТЭК.