ДТЭК отчитывается: аварийные бригады за сутки вернули свет для 59 200 семей

Глеб Иванов
Рынки и компании
1 минута
ДТЭК отчитывается: аварийные бригады за сутки вернули свет для 59 200 семей
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 59 200 семей.

Об этом сообщили в на странице Facebook ДТЭК Рината Ахметова.

"19 марта в 11:17 из-за повреждения линии в результате боевых действий в окрестностях Киева произошло отключение электроэнергии 350 жилых домов на Минском массиве и Оболони. Аварийно-восстановительные бригады ДТЭК Киевские электросети, только что получившие разрешение от Вооруженных сил Украины и Территориальной на ликвидацию аварии. Уже в 13:30 электромонтеры подключили к электроснабжению все дома. Всего свет вернули для 46 478 семей Киева", - сообщили в компании.

Видео дня

Также в компании отчитываются, что вернули свет в почти 7 500 домов в Вышгородском, Броварском и Киево-Святошинском районах Киевской области и 5200 домов в 22 городах и селах Донетчины.

Без света остаются 679 населённых пунктов в Донецкой области и Киевской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в г. Мариуполь и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, районах Киевщины, где из-за регулярных обстрелов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей уже более недели.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - подчеркнули в ДТЭК.

УкраинаДТЭК