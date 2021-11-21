ДТЭК обратилась к бизнес-омбудсмену из-за блокирования выплат 'зеленого' кредита ЕС

Компания ДТЭК ВИЭ обратилась к бизнес-омбудсмену Марчину Свенчицкому за защитой от неправомерных действий правительства по блокированию выплаты задолженности из средств целевых "зеленых" еврооблигаций.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания ДТЭК ВИЭ остается единственной на рынке производителей электрической энергии, не получившей выплату задолженности. Такая ситуация нарушает принцип равенства и пропорциональности осуществления выплат по зеленому тарифу и создает отрицательный прецедент, который может быть применен и к другим производителям", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

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15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.