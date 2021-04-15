В Украине облгаз впервые лишили лицензии: есть ли риск остаться без голубого топлива

Несмотря на то, что НКРЭКУ лишил лицензии ЧАО "Донецкоблгаз", потребители области пострадать от этого не должны.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко. Сама газораспределительная сеть находится в собственности государства, а облгазы лишь управляют этой системой.

"Закон о ЖКУ четко говорит, что услуга по поставках и распределению природного газа должна предоставляться безперерывно. Исключением может быть только системная неуплата потребителя, но во время карантина эта норма не действует. Потому люди должны быть обеспечены газом, и задача государства, найти способы, как это сделать. Пока не понятно, что будет дальше. Можно лишь прогнозировать возможные сценарии развития событий. К примеру, потребителей Донецкой области могут передать другим облгазам, или может быть создано новое предприятие, которое будет заниматься распределением газа в области. Но как будут развиваться события на самом деле – пока неизвестно", – сказала Бойко.

В то же время она подчеркивает, что в законодательстве нигде не прописана процедура того, что должно происходить после аннулирования лицензии облгаза. Потому у "Донецкоблгаза" есть шансы выиграть суд против НКРЭКУ и вернуть себе лицензию.

"Иногда забрать лицензию – это необходимость. И то, что подобная процедура отсутствует, дает основания облгазам действовать произвольно. Они уверены, что им ничего не будет, ведь это природная монополия и услуги по распределению газа нужно предоставлять. Потому, если есть возможность лишить лицензиата лицензии, должна быть обозначена и процедура, как действовать после этого. Ведь отсутствие процедуры делает эту норму декларативной", – добавила эксперт.

Напомним, НКРЭКУ аннулировала лицензию "Донецкоблгаза" за нарушение законодательства и злоупотребления во время поставок природного газа. В прошлом месяце "Донецкоблгаз" отключил от поставок местное теплокоммунэнерго. Формальным поводом для принятия решения стала проверка "Донецкоблгаза", инициированная Оператором ГТС. Лицензия облгаза аннулируется с 1 августа 2021-го.

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