Доллары продадут не всем, а курс зависит от суммы: что нужно знать украинцам о "валютных правилах"

В Украине каждый банк сам устанавливает систему мониторинга: финансовые учреждения все чаще требуют при покупке валюты на крупную сумму подтвердить источник дохода. Кроме того, украинцы в некоторых банках могут выбирать, по какому курсу покупать доллары: межбанковскому или фиксированному курсу финучреждения.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Отметим, что всего существует три курса доллара: наличный в банках и обменниках, межбанковский (по такому курсу доллары покупают банки) и справочный курс НБУ.

При покупке валюты можно не только выбирать тот обменник или банк, в котором предлагают наиболее выгодный курс, но и менять стоимость валюты в одном финансовом учреждении.

К примеру, в ПриватБанке предлагают покупать доллары на сумму до 20 тыс. долларов в эквиваленте по курсу банка, а если сумма выше, то по желанию клиента валюту могут продать по межбанковском курсу. Если речь идет о больших суммах, разница может быть существенной.

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В НБУ поясняют: каждый банк имеет право сам устанавливать процедуры проверки клиентов. Мониторинг нужен для того, чтобы не допустить через банк отмывать деньги. Прийти в банк с сотнями тысяч гривен и обменять их на доллары просто так не удастся. Нужно будет подтвердить свою личность еще и доказать, что есть легальный источник происхождения средств.

Тем, кто хочет приобрести крупную сумму и не готов подтвердить источник происхождения доходов;

Тем, кто для покупку долларов хочет использовать сомнительный купюры (со следами краски, значительными повреждениями).

Во всех остальных случаях банки и обменники обязаны продавать валюту, если она есть в наличии. Стоит отметить, что в случае ажиотажного спроса банк также имеет право ограничить максимальную сумму покупки валюты.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин: