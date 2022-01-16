Доллар в Украине подорожает и пробьет психологическую отметку: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара до 22 января увеличиться на 20-30 копеек и пробьет психологическую отметку в 28 грн/$, уверены опрошенные аналитики. Негативно на стоимость валюты влияют подорожание газа, а также продажа иностранцами украинских ценных бумаг – ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма).

О том, как и почему изменится стоимость валюты в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость валюты за первые две недели 2022-го увеличился на 50 копеек. В результате, за каждый бакс украинцам приходится платить по 27,7-27,8 грн (усредненный справочный курс). Продажа валюты в коммерческих банках уже достигла 28 грн/$.

Опрошенные аналитики считают, что стоимость гривни увеличится до 28 грн/$ (усредненное значение), а коммерческая стоимость валютыбудет находиться около 28,2-28,3 грн/$.

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"В ближайшее время курс попробует на прочность отметку 28 грн/$, при этом НБУ попытается сдерживать спрос валютными интервенциями. На следующей неделе тренд на ослабление сохранится, и после достижения уровня 28, курс может двинуться в зону 28,2-28,3 грн/$", – говорит руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Его коллега из Roboforex Андрей Гойлов соглашается, что доллар будет дорожать, однако при этом озвучивает более оптимистичные оценки. По его словам, за американскую валюту придется платить 27,95 грн/$. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет к отметке 32,15 грн (с 31,78).

На неделе с 17 по 21 января курс продажи доллара в Украине будет колебаться в рамках 27,7-28,1 гривен. Ожидается умеренная девальвация в связи с предстоящим инфляционным давлением в стране, добавляет Александр Болтян из Esperio.

Похожий прогноз озвучил и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,9/28,1 грн/$.

Иностранцы продают украинские ОВГЗ. Зарубежные инвесторы готовятся к предстоящему повышению учетной ставки ФРС США (аналог НБУ), что должно поднять доходность облигаций развитых стран. И, как результат, продают активы в развивающихся странах, в том числе и Украине. Иностранцы с начала года сократили свои портфели в ОВГЗ на 4,30 млрд грн – до 88,35 млрд. За полученные гривни они покупают доллары, тем самым увеличивая спрос на валюту и провоцируя девальвацию.

"Предыдущие два дня главным драйвером рынка стали нерезиденты, которые активно закрывают свои позиции в Украине, выводят дивиденды и прибыль. С начала года портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов снизился на 4 млрд гривен, валютных ОВГЗ – на более чем 220 млн долларов. Накануне доходность по сентябрьским гривневым ОВГЗ и евробондам сравнялась на уровне 12%, что свидетельствует о распродаже краткосрочных еврооблигаций Украины", – поясняет Шевчишин.

Сотрудничество с МВФ. Украина после завершения совместной с МВФ программы stand-by намерена продолжить сотрудничество в рамках новой программы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Программа stand-by завершится летом этого года. Премьер подчеркнул, что для Украины важно в 2022 году активное сотрудничество и с другими международными партнерами, в частности, продолжение программы макрофинансовой помощи ЕС. По его словам, правительство хочет дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины.

Еще одна причина девальвации – подорожание газа на рынке. Так, как отмечает Шевчишин, спрос на доллар также формируют энергетики, наверстывая покупки конца прошлого года. В первую очередьгаз и уголь, по запасам которых обстановка остается сложной. Производители продуктов питания и некоторые предприятия из-за высоких цен на газ или отсутствия поставок по льготным ценам вынуждены приостанавливать производство.

"К примеру, Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене", – напомнил Шевчишин.

В целом же стоимость валюты в ближайшее время будет уверенно расти. Такими темпами, уже в ближайшее время гривня не только перейдет психологическую отметку в 28 грн/$, но и уверенно будет приближаться к новому рубежу.