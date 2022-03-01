Доллар в России взлетел, власти закрыли торги: россияне массово избавляются от рубля

В России центробанк вынужден был досрочно закрыть межбанковский валютный рынок. Торги закрылись с ростом курса на 6,6 рубля до 101,2 рубля за доллар (до военного вторжения курс был ниже 80 рублей). Наличный доллар россиянам продают за 150 рублей. При этом россияне продолжают избавляться от собственной валюты. Несколько дней у банкоматов огромные очереди: деньги снимают со счетов, а после сразу покупают валюту.

Это следует из данных Мосбиржи, а также опубликованных в соцсетях видео очередей. Пропагандистские СМИ пытаются скрыть информацию о реальном положении дел в РФ. При этом Центробанк РФ пошел на кардинальные меры: заставил экспортеров продавать 80% валютной выручки и покупать рубли.

Как уже пострадали россияне из-за войны:

рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.

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