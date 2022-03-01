Доллар в России взлетел, власти закрыли торги: россияне массово избавляются от рубля
В России центробанк вынужден был досрочно закрыть межбанковский валютный рынок. Торги закрылись с ростом курса на 6,6 рубля до 101,2 рубля за доллар (до военного вторжения курс был ниже 80 рублей). Наличный доллар россиянам продают за 150 рублей. При этом россияне продолжают избавляться от собственной валюты. Несколько дней у банкоматов огромные очереди: деньги снимают со счетов, а после сразу покупают валюту.
Это следует из данных Мосбиржи, а также опубликованных в соцсетях видео очередей. Пропагандистские СМИ пытаются скрыть информацию о реальном положении дел в РФ. При этом Центробанк РФ пошел на кардинальные меры: заставил экспортеров продавать 80% валютной выручки и покупать рубли.
Как уже пострадали россияне из-за войны:
рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.
взлетел курс доллара; российский рубль стал самой неустойчивой (волатильной) валютой мира. При этом ситуация с курсом продолжает ухудшаться.
пострадал банковский сектор. Из-за отключения иностранного программного обеспечения, блокирование корреспондентских счетов и активов банков за границей начались масштабные проблемы с банковской системой.
сворачиваются инвестиции. Россия превращается в страну-изгоя, с которой не принято, а в некоторых случаях даже запрещено, сотрудничать. Страна-агрессор потеряла возможность привлекать не только кредиты за рубежом, но и лишилась иностранных инвестиций.
из-за отключения SWIFT может на время парализовать экспорт-импорт РФ.