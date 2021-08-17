До конца года ДТЭК инвестирует в ремонты ТЭС 2,5 млрд грн благодаря нормализации ситуации на энергорынке

Компания ДТЭК Энерго выполнила 16 из 28 запланированных на этот год ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Сумма инвестиций составила 878 млн грн, до конца года они достигнут 2,5 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Несмотря на сложную ситуацию в энергетике и миллиардные долги, мы выполняем свои обязательства. Мы накапливаем уголь на складах как за счет добычи на наших шахтах, так и импорта топлива из-за границы. Наши маневровые ТЭС обеспечивают надежность работы энергосистемы во время пиков потребления. Также мы вкладываем средства в ремонт нашего оборудования – целом в этом году планируем инвестировать почти 2,5 млрд гривен", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

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Активизировать ремонтную кампанию стало возможным благодаря нормализации в августе ситуации на рынке электроэнергии. Это позволило достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду.

На сегодня в "ДТЭК Энерго" в стадии реализации 5 ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. К концу года компанией планируется реализовать еще 8 плановых ремонтов энергоблоков ТЭС.

Как сообщалось ранее, несмотря на недавний кризис в энергетике, за январь-июль этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 9,8 млн тонн энергетического угля. Кроме того, в компании начали импорт топлива.

13 августа ДТЭК заключил соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши. Отгрузка первой партии ожидается на этой неделе. Кроме того, в компании ожидают угля из Казахстана, а также ведут переговоры с поставщиками из США.