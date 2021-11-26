До 30% подорожания: где в мире больше всего выросли цены на квартиры

Майами лидирует в мире по росту цен на элитную недвижимость. Там жилье подорожало на 26,40%. Значительный рост стоимости также зафиксирован в Сеуле, Шанхае и Москве.

Средние цены на жилье премиум-класса в сентябре выросли на 9,5% в годовом исчислении по сравнению с 8,3% во втором квартале. Об этом свидетельствуют данные Knight Frank.

Больше всего после Майами квартиры подорожали в Сеуле. В южнокорейской столице в третьем квартале средние цены выросли на 22,6% в годовом разрезе. За ними следуют Шанхай и Москва, показавшие рост на 20,5%, а Торонто замыкает пятерку лидеров с ростом на 20,4%.

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В Джакарте произошло самое сильное снижение средней цены на элитную недвижимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 4,2%. За ним последовал Дубай, где годовой спад составил 3,6%, но вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Это сигнализирует о возможном улучшении ситуации в ближневосточном финансовом центре.

В Нью-Йорке цены также снизились по сравнению с прошлым годом. При этом между вторым и третьим кварталами стоимость выросла на 1,7%.

По данным рейтинга Knight Frank, стоимость недвижимости в Украине за год выросла на 8,3% (по состоянию на конец сентября). За за первое полугодие жилье подорожало на 4%.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии для покупки собственного жилья площадью 100 кв. м нужно работать лишь 4,5 года. Средняя годовая зарплата там составляет более 22% от стоимости всего дома.

В Украине же для приобретения жилья придется работать примерно 20 лет. Процент заработной платы составляет 5,42.

ТОП-5 самых доступных стран для покупки жилья:

Саудовская Аравия – 4,5 лет;

ЮАР – 5,5 лет;

США – 6,7 лет;

Пуэрто-Рико – 6,9 лет;

ОАЭ – 7,4 лет.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что украинцы стали чаще искать квартиры перед новогодними праздниками. Количество жилья, которое арендодатели готовы сдавать ежесуточно, увеличивается.

Цены в городах разные. За 500 грн можно снять "однушку" в Харькове и Ивано-Франковске, а в Хмельницком за такую сумму можно оплатить двухкомнатную квартиру.