Дмитрий Сахарук назначен исполнительным директором ДТЭК

С 12 января 2021 года Дмитрий Сахарук вступил в должность исполнительного директора ДТЭК.

Введение должности исполнительного директора является частью трансформации компании в рамках Новой стратегии 2030, которая была презентована в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

"Будущее энергетики определяют такие глобальные тренды как декарбонизация, децентрализация, цифровизация и критерии ESG. Эти тренды требуют от компаний пересмотра подходов к развитию бизнеса и внесения изменений по всей производственной цепочке, – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. – Согласно новой стратегии развития до 2030 года, Группа ДТЭК трансформируется в более экологичный, эффективный и технологический бизнес. В связи с этим главной задачей офиса исполнительного директора становится реализация ESG стратегии бизнеса, чтобы Группа ДТЭК успешно прошла период трансформации, сохраняя лидерство в энергетике Украины и реализуя международные проекты".

Дмитрий Сахарук, как исполнительный директор ДТЭК, будет отвечать за направления устойчивого развития, инноваций, цифровой трансформации, регуляторной политики и правового обеспечения, корпоративного управления и комплаенс, а также корпоративных коммуникаций.

"ДТЭК принял решение трансформировать бизнес, чтобы соответствовать актуальным запросам общества. Перед нами стоят амбициозные задачи по цифровой трансформации наших предприятий, внедрению инноваций и развитию совершенно новых технологий в энергетике. В каждом направлении бизнеса ДТЭК сформировал команду профессионалов. Их уникальная экспертиза и знания позволяют достойно проходить через кризисы, сохраняя в фокусе стратегические проекты бизнеса.

Сегодня от успешной реализации целей по трансформации зависит не только будущее компании, но и возможность внести свой вклад в решение проблем изменения климата", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Свою профессиональную карьеру Дмитрий Сахарук начал в компании Philip Morris Ukraine в 2004 году, затем он работал в международной юридической фирме Squire, Sanders&Dempsey.

К команде ДТЭК присоединился в марте 2010 года в качестве заместителя руководителя дирекции по правовому обеспечению, а в 2011 году возглавил дирекцию. Дмитрий Сахарук в августе 2014 года был назначен исполнительным директором ДТЭК "Энерго", в октябре 2016 года – исполняющим обязанности генерального директора ДТЭК "Энерго", а в сентябре 2017 года – генеральным директором ДТЭК "Энерго".