Дмитра Сахарука призначили виконавчим директором ДТЕК

З 12 січня 2021 року Дмитро Сахарук вступив на посаду виконавчого директора ДТЕК.

Введення посади виконавчого директора є частиною трансформації компанії в межах Нової стратегії 2030, яка була презентована в грудні 2020 року, повідомляє пресслужба компанії.

"Майбутнє енергетики визначають такі глобальні тренди, як декарбонізація, децентралізація, цифровізація і критерії ESG. Ці тренди вимагають від компаній перегляду підходів до розвитку бізнесу і внесення змін по всьому виробничому ланцюжку, – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. – Згідно з новою стратегією розвитку до 2030 року, група ДТЕК трансформується в більш екологічний, ефективний і технологічний бізнес. З огляду на це головним завданням офісу виконавчого директора стає реалізація ESG стратегії бізнесу, щоб група ДТЕК успішно пройшла період трансформації, зберігаючи лідерство в енергетиці України та реалізуючи міжнародні проєкти".

Дмитро Сахарук, як виконавчий директор ДТЕК, відповідатиме за напрями сталого розвитку, інновацій, цифрової трансформації, регуляторної політики й правового забезпечення, корпоративного управління і комплаєнс, а також корпоративних комунікацій.

"ДТЕК ухвалив рішення трансформувати бізнес, щоб відповідати актуальним запитам суспільства. Перед нами стоять амбітні завдання щодо цифрової трансформації наших підприємств, впровадження інновацій та розвитку абсолютно нових технологій в енергетиці. У кожному напрямі бізнесу ДТЕК сформував команду професіоналів. Їхня унікальна експертиза і знання дають змогу гідно проходити через кризи, зберігаючи у фокусі стратегічні проєкти бізнесу. Сьогодні від успішної реалізації трансформаційних цілей залежить не тільки майбутнє компанії, але й можливість зробити свій внесок у розв'язання проблем зміни клімату", –сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Свою професійну кар'єру Дмитро Сахарук почав у компанії Philip Morris Ukraine в 2004 році, потім він працював у міжнародній юридичній фірмі Squire, Sanders & Dempsey.

До команди ДТЕК приєднався в березні 2010 року у ролі заступника керівника дирекції з правового забезпечення, а в 2011 році очолив дирекцію. Дмитра Сахарука в серпні 2014 року призначили виконавчим директором ДТЕК "Енерго", у жовтні 2016 року – виконувачем обов'язків генерального директора ДТЕК "Енерго", а у вересні 2017 року – генеральним директором ДТЕК "Енерго".