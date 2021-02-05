Цена на газ в Европе выросла: сколько стоит для Украины

Таможенная стоимость импортного природного газа в январе 2021-го выросла на 23,5% по сравнению с декабрем 2020-го. Средняя его цена составила 7044,9 грн за 1000 кубометров.

В долларовом эквиваленте цена газа составила 250,1 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По сравнению с декабрем 2020-го, цена импортного газа выросла на 23,5% в гривневом эквиваленте – с 5702,8 грн за 1000 кубометров. В долларовом эквиваленте – с 202,5 долларов за 1000 кубометров.

В январе 2021-го в Украину транспортировали из Европы 0,44 млрд кубометров газа, при чем путем виртуального реверса – 0,40 (92%). Ре-экспорт газа из Украины в Европу за этот период составил 0,24 куб.м., – сообщает "Оператор ГТС Украины".

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