Цена на газ в Европе выросла: сколько стоит для Украины
Таможенная стоимость импортного природного газа в январе 2021-го выросла на 23,5% по сравнению с декабрем 2020-го. Средняя его цена составила 7044,9 грн за 1000 кубометров.
В долларовом эквиваленте цена газа составила 250,1 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
По сравнению с декабрем 2020-го, цена импортного газа выросла на 23,5% в гривневом эквиваленте – с 5702,8 грн за 1000 кубометров. В долларовом эквиваленте – с 202,5 долларов за 1000 кубометров.
В январе 2021-го в Украину транспортировали из Европы 0,44 млрд кубометров газа, при чем путем виртуального реверса – 0,40 (92%). Ре-экспорт газа из Украины в Европу за этот период составил 0,24 куб.м., – сообщает "Оператор ГТС Украины".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ведущий эксперт Центра Разумкова по энергетическим вопросам Максим Белявский отмечает, что Украина уже несколько лет действительно покупает российский газ. И физически, и юридически он европейский – пояснил специалист.
Вступление в силу 4 февраля нынешнего года Технического регламента на сжиженные газы полностью парализует рынок, поскольку в Украине отсутствуют необходимые органы сертификации.