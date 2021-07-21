Для Путина ГТС – подстраховка, с 'Газпромом' не надо торговаться, – Рябцев

Российская Федерация рассматривает украинскую газотранспортную систему (ГТС) как "подстраховку" в транзите газа в Европу, поэтому торговаться со страной-агрессором не стоит. Однако, чтобы иметь транзитные контракты после 2024 года, Украине следует привлекать иностранных партнеров.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. "Российская сторона заинтересована в украинском маршруте, так как в любое время может произойти что-то, для чего должна быть подстраховка. Украинская ГТС – это подстраховка на время ремонта на потоках, на время увеличения объемов потребления, если зима будет суровой и т.д.", – пояснил он.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина, что Россия будет выполнять условия транзитного газового контракта с Украиной в течение 5 лет, Рябцев пояснил, что речь идет о контракте, заключенном на срок с декабря 2019 по декабрь 2024 года. Он предусматривает объем транзита на уровне 65 миллиардов кубометров в первый год, "далее по 40 миллиардов кубометров".

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Эксперт отметил, что обе стороны, и украинская, и российская, заинтересованы в транзите. В частности, России он нужен для бюджетных поступлений. "Необходимость соблюдения этого контракта неоднократно подчеркивалась обеими сторонами – как "Газпромом", так и "Нафтогазом". Потому что тому же "Газпрому" нужны деньги, нужна валютная выручка. Тот самый ВВП (Владимир Путин, – Ред.) по головке не погладит , если не будет поступлений от "Газпрома" на все российские прихоти", – отметил он.

В то же время Рябцев предупредил, что Украине не стоит рассчитывать на большие объемы транзита газа из России, а также не следует торговаться с РФ.

"Зачем нам давить на "Газпром"? Российской Федерации нужен транзитный газовый маршрут через Украину, но не в тех объемах, в которых это было раньше. 110 или 90 миллиардов кубометров – такого уже никогда не будет. Для меня выглядят странными все эти торги с государством-агрессором: дайте нам еще 5 миллиардов кубометров газа транзита. Что это за отношения? Вы или крестик снимите, или соответствующее белье наденьте", – заявил эксперт.

Исходя из этого, он отметил, что Украине следует привлекать иностранных партнеров к работе с нашей ГТС. "Без участия немецкого, французского, американского или другого действительно портфельного инвестора нам не видать транзитного контракта после 2024 года хотя бы в объеме 40 миллиардов кубометров газа в год", – подытожил Рябцев.

Как писал OBOZREVATEL, Путин заявил, что Россия намерена выполнять взятые на себя обязательства по контракту на транзит газа в течение 5 лет даже после запуска газопровода "Северный поток-2".