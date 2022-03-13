Дипломы, выданные вузами из России, больше не будут признаваться в мире

Дипломы, выданные российскими вузами, теперь не будут признаваться в мире. AACSB (Ассоциация по развитию бизнес-школ), Business Graduates Association (Ассоциация выпускников бизнес-школ), AMBA (Ассоциация MBA программ), EFMD (Глобальная сеть бизнес-школ) в связи с войной в Украине, которую развернула Россия, приняли решение остановить аккредитацию у всех университетов из страны-агрессора.

"Наши коллеги в российских университетах, которые на протяжении многих лет были сотрудничающими и поддерживающими участниками наших глобальных сетей, оказались в беспрецедентном и крайне сложном положении из-за решений и действий своего правительства. Тем не менее, мы приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по членству и аккредитации", – говорится в заявлении AACSB.

В ассоциации выразили солидарность с народом Украины. "Мы стремимся поддерживать наши украинские бизнес-школы и их сотрудников, преподавателей и студентов, поскольку они защищают свой образ жизни и суверенитет", – говорится в сообщении.

Видео дня

В AACSB указали, что в ассоциациях "глубоко обеспокоены стремительно нарастающим гуманитарным кризисом, возникшим в результате российского вторжения в Украину". Поэтому они полны решимости поддерживать украинские бизнес-школы и их сотрудников, преподавателей и студентов в защите своего образа жизни и суверенитета.

Как писал ранее OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину было убито уже более 13 тысяч оккупантов. Глава государства отметил, что вся страна – и военные, и народ – продолжают героически сопротивляться российской агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!