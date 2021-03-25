Денег хватит и без транша МВФ: у Зеленского сделали громкое заявление

Украинское правительство находится на постоянной связи с МВФ, в Офисе президента идет технический процесс согласований. При этом у Украины пока есть "уровень устойчивости" и без средств фонда.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает "Украина 24". "Насколько я понимаю ситуацию с МВФ, продолжаются технические консультации. И глава Кабмина, и отдельные министры, скажем, министры финансов, экономики, социальной политики и энергетики находятся на постоянной связи с МВФ, в том числе и НБУ. Насколько мы понимаем, в офисе президента идет технический процесс согласований. И план "А" – это как раз тот план, что мы продолжаем сотрудничество с МВФ. Тем более та часть законопроектов, которые представляли именно узкие места и касаются, скажем, антикоррупционной архитектуры, реформы судебной системы, они уже были поданы в Раду. Поэтому в базовой логике мы продолжаем с ними сотрудничать", – заявил советник.

При этом у Украины есть "уровень устойчивости" и без денег МВФ. "Но справедливости ради нужно сказать, что у нас есть достаточный уровень устойчивости – это 28,5 млрд долларов золотовалютных резервов, которые у нас есть, которые перекрывают 5 месяцев нашего импорта, считается рискованной зона меньше чем 3 месяца. Фактически сейчас у нас есть на 70% больше того, что считается допустимым минимумом", – добавил Устенко.

Напомним, за последние 6 лет Украина перечислила МВФ 46,3 млн специальных прав заимствования ($65,74 млн) комиссии за невыбранные транши, которые были предусмотренные программами сотрудничества. При этом невыплаты траншей происходят по причине не выполнения договоренностей со стороны Украины.

По программе stand-by, заключенной в 2020 году, Украина перечислила МВФ 5,2 млн СДР в виде Commitment fee. Из них Фонд вернул 2,3 млн СДР при перечислении первого транша.

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