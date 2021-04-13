Владельцу компаний по ремонту дорог сообщили о подозрении в миллионных взятках по делу "Укравтодора"

НАБУ и САП объявили Александру Тисленко, бенефициару группы компаний из сферы дорожного хозяйства, о подозрении в предоставлении взяток бывшему и.о. председателя "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Речь идет о передаче 575 тыс. долларов и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 годов. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины на официальном сайте. Правоохранители имя фигуранта не раскрывают, но его назвали "Наші гроші". Отмечается, что мужчина является владельцем компании "Альтком".

По данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц систематически предоставлял неправомерную выгоду как "абонентскую плату" руководству Государственного агентства автомобильных дорог в обмен на проявление "лояльности" к его компаниям.

Действия лица квалифицированы по ч.4 ст.369 УК.

Со своей стороны экс-глава "Укравтодора" способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев – Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта "панъевропейского коридора".

Кроме того, чиновник "не заметил" нарушение графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа.

Мужчине объявили о подозрении nabu.gov.ua

Расследование дела Новака продолжается nabu.gov.ua

Добавим: "Альтком" – донецкая компания, известная получением крупных государственных контрактов в 2010-х. В частности, имела контракты на строительство большой окружной дороги вокруг Киева (2008 год), строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Львова (2010), ремонт стадиона "Олимпийский" в Киеве к Евро-2012.

В НАБУ напомнили, что расследование приведенных фактов детективы осуществляют с сентября 2019 года.

Летом 2020 года, в результате совместной операции НАБУ и Центрального антикоррупционного бюро Польши, была разоблачена преступная группа во главе с бывшим и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

В январе 2021-го материалы уголовного производства в отношении бывшего главы "Укравтодора" направлено для завершения досудебного расследования в Польшу, поскольку он является гражданином этого государства.

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