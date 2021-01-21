Дело 'Роттердам +' повторно закрыли

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) снова закрыла дело "Роттердам +".

Об это сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на своем официальном канале в Telegram.

"Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам +", – говорится в сообщении НАБУ .

"После четырех лет расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет Украины, суды разных инстанций, десятки украинских и зарубежных экспертов не нашли в принципе определения цены энергетического угля, утвержденном НКРЭКУ, признаков правонарушения", – прокомментировала адвокат по делу Наталья Дригваль.

Напомним: дело "Роттердам +" первый раз было закрыто 27 августа 2020 года. Вскоре это решение поддержал Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд. Решение суда о законности закрытия этого дела вступило в законную силу 17 ноября 2020 года.

Однако по иску Никопольского завода ферросплавов суд обязал продолжить расследование.

Расследование дела "Роттердам+" длилось с марта 2017 года. Следствие не смогло установить преступления и вреда от действия формулы.