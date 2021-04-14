Дело о выплате ПриватБанком Суркисам $350 млн передали в Большую Палату

Дело о взыскании с государственного ПриватБанка Суркисам более 350 млн долларов (10 млрд грн) передали в Большую Палату Верховного Суда, в отводе судьи банку отказали.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Верховный Суд. 14 апреля коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе ВС частично удовлетворила ходатайство ПриватБанка, КМУ и Минфина и передала дело на рассмотрение Большой Палаты ВС "в связи с существованием исключительной правовой проблемы на основании ч. 5 ст. 403 ГПК Украины".

Коллегия судей отказалась удовлетворять заявления стороны об отводе судьи-докладчика Сергея Погребного. При этом, в составе коллегии произошла замена: судью Аллу Олейник в связи с болезнью заменено на судью Григория Усика.

Напомним, что Верховный суд 24 марта принял решение перенести на 7 апреля 2021-го рассмотрение дела об обжаловании решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн. Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства банка о рассмотрении дела в судебном заседании с вызовом сторон.

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