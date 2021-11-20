Дефицит угля: в государственной 'Центрэнерго' простаивают 20 из 23 блоков ТЭС, – эксперт

В пятницу, 19 ноября, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил, что в энергосистеме работает всего 3 из 23 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго".

"19 ноября. 12.00. Диспетчерский мониторинг "Укрэнерго". В энергосистеме работает всего 3 из 23 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго". Еще пол блока дает Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Причина банальная - дефицит топлива", – написал он в Facebook.

По словам эксперта, после вчерашней остановки импорта электроэнергии из Беларуси, дефицит в системе покрывает НАЭК "Энергоатом", вчера запустивший 14-й атомный блок и ДТЭК.

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"В работе последней находится 25 тепловых блоков, покрывающих пиковую нагрузку.

Пока частное поколение помогает балансировать систему и покрывать просчеты государственных чиновников в формировании рынка э/э, нам остается ждать судна с американским углем. И традиционно надеяться на теплую зиму", – отметил Омельченко.