Данилов – о российской сети Mere в Украине: больше работать не будет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что им известно о появлении в Украине российской сети магазинов Mere. Он заверил, что больше они работать не будут.

Такое заявление Данилов сделал 17 сентября на брифинге после заседания СНБО, отвечая на вопросы журналистов. Он попросил их немного подождать результатов.

"Можете быть уверенными, эта сеть в нашей стране работать не будет, подождите", – сказал Данилов.

Секретарь Совета рассказал, что общался по этому поводу с мэром Николаева, и тот сказал, что не имеет отношения к этому.

"Если они говорят, что не имеют к этому отношения... Если хочешь иметь отношение, найдешь как это сделать", – сказал Данилов.

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Ранее стало известно, что в Украине начала работать российская сеть магазинов Mere. Как выяснилось, несмотря на то, что ее бенефициар зарегистрирован в Минске, конечным владельцем является российская сеть супермаркетов "Светофор".

Подробнее о том, что известно о владельцах сети и почему ее нельзя запретить, читайте в материале OBOZREVATEL.