Данилишин: объемы вывода капиталов из Украины через дивиденды выросли до более 1 млрд долл. США в квартал

Либерализация валютного регулирования не привела к росту реальных инвестиций в экономику Украины, но наоборот способствовала увеличению объемов вывода капитала. Это в свою очередь создало негативное давление на обменный курс валют в стране.

Об этом пишет Деловая столица со ссылкой на статью академика НАН Украины Богдана Данилишина на портале depo.ua.

"В частности, с конца 2019 г., после того, как НБУ отменил лимиты на репатриацию доходов по иностранным инвестициям, стремительно повысились объемы вывода капиталов из Украины через дивиденды (в среднем с 770 млн. долл. США в квартал до более 1 млрд. долл. США, то есть более чем на 20%), – отмечает Данилишин. – Этот "вывод" продолжался даже на фоне снижения объемов производства и финансовых результатов в экономике при корона-кризисе. Также по сравнению с периодом до 2019 года, кратно выросли активы в форме портфельных инвестиций резидентов Украины за границу. По данным Национального банка только в 2020 году физические лица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 млн евро".

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То, что полученный в Украине капитал почти не реинвестируется в расширение производства или смежных отраслей, свидетельствует, к сожалению, о том, что экономика страны остается недостаточно привлекательной для инвесторов. Но и валютная либерализация добавляет, по словам Данилишина, динамики процессам вывода капиталов из страны. "Коэффициенты вывода иностранного капитала через дивиденды относительно привлеченных в экономику Украины объемов являются одними из самых высоких среди подобных стран мира (более 8% в год), - подчеркивает он. - Потеря контроля над потоками капитала в таких условиях добавляет рисков нестабильности для динамики валютного курса и экономического роста".

При этом, потребность Украины во внешнем финансировании в 2021 году составляет 26% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире среди стран с формирующимися рынками. "Ужесточение монетарной политики выталкивает субъектов национальной экономики на внешние рынки заимствований, - пишет Данилишин. - А высокий уровень долларизации долгов снижает управляемость денежно-кредитной системы со стороны центрального банка и повышает риски внешней уязвимости экономики Украины в случае негативных изменений на внешних финансовых рынках. Это ведет к ухудшению устойчивости экономики к воздействию внешних шоков и финансовой стабильности экономики в целом".

А вот для значительного колебания валютного курса, которое наблюдается последние годы, по мнению Богдана Данилишина, нет реальных оснований. "В 2019 гривна укрепилась на 14%, в прошлом году - девальвировала на 19%, а в 2021 тренд обменного курса снова изменился в сторону укрепления (+ 4% на конец июня относительно начала года), - пишет он. - Следует отметить, что фундаментальные факторы для такой высокой волатильности отсутствовали. Производительность экономики не менялась в таких масштабах, а в 2020 г. девальвация вообще происходила в условиях колоссального прироста профицита текущего счета платежного баланса (+7 проц. п. ВВП против предыдущего года). Указанное говорит о том, что в отдельные периоды времени политике курсообразования не хватало взвешенности".