"Венето" и другие производители защиты для медиков объединились в борьбе с контрафактом

Ассоциация СИЗ (средства индивидуальной защиты), в которую входят представители законных и сертифицированных производителей, намерена бороться с подпольными предприятиями, которые изготавливают некачественные товары, в частности, для борьбы с коронавирусом – маски, антисептики, перчатки и т.д.

Как пишет "Стоп коррупции", пока добросовестные компании работают сверхурочно, чтобы обеспечить необходимое количество индивидуальной защиты для граждан и медиков, сомнительные фирмы наживаются на изготовлении этих товаров. Так, в Украине можно встретить поддельные маски, антисептики сомнительного качества, контрабандные фармпрепараты и др.

В состав Ассоциации СИЗ входят:

"Венето";

"ЮАСафети";

"ТК-Медзахист";

"КиївГума";

Трикотажная фабрика "Роза";

"Олтекс";

"Партнер Декор".

"Мы поддерживаем такую ​​позицию. Представители Ассоциации СИЗ уже обратились к народным депутатам с предложениями к законопроектам для защиты легальных производителей.

Мы в дальнейшем будем выявлять факты нарушений и тех, кто незаконно шьет и производит такую ​​продукцию. Планируем выезжать на фиктивные предприятия, которые производят контрафакт",– отметил активист ОО "Стоп коррупции" Владимир Цыганов.

Он добавил, что организация поддерживает законных производителей, выступает за сохранение рабочих мест и за качественную продукцию.

"Мы против, чтобы в наше государство поступал несертифицированный товар, и за то, чтобы медики и больницы были обеспечены качественными средствами защиты", – сказал Цыганов.

Отметим, сейчас контрабанда фальсифицированной медицинской продукции наказывается тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет и штрафом до 170 тысяч гривен. Такое же наказание предусматривает и подделка этой группы товаров.

Как писал OBOZREVATEL: