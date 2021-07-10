Бюджет недополучит 2 млрд грн при повышении налога на CO2 и внедрение акциза на «зеленый» ток, – Укрпромвнешэкспертиза

Украина на 1,9 млрд грн сократит поступления в государственный бюджет из-за необдуманной идеи Кабинета министров Украины по повышению налога на выбросы углерода (СО2) и введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом заявил Сергей Поважнюк, Заместитель директора по развитию ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

"Предлагается повышение налога на выбросы СО2 и акциз на ВИЭ. То есть с одной стороны он увеличит нахождения в бюджет, мы видим 3-4 млрд грн в год, в то же время за счет того, что у нас будет сокращение объемов производства, объемов экономики, в нас снизятся налоги на производство".

По его словам, это касается налогов на зарплату, налогов на прибыль и других налогов, уплачиваемых при производстве продуктов.

Видео дня

"Будет сокращение на 5,3 млрд грн. То есть суммарное сальдо для бюджета будет минус 1,9 млрд. То есть одним мы повышаем в краткосрочной перспективе, но в перспективе мы видим сокращение производственных налогов. Ну и соответственно отрицательное сальдо для бюджета", - отметил эксперт.

Также он сообщил, что введение акциза для производителей ВИЭ может заблокировать развитие сектора и остановить ту положительную динамику, которая наблюдалась в течение последних лет.

Эксперт пояснил, что введение акцизного сбора сделает экономически невыгодными проекты "зеленой" энергетики для иностранных инвесторов и никто не захочет строить новые "зеленые" электростанции.

"Мы на грани и это снижает инвестиционную привлекательность. Фактически акциз – это снижение на 3,2% доходов выручки проектов ВИЭ",

Эксперт напомнил, что в последние три года в развитие ВИЭ было привлечено почти 8 млрд долларов инвестиций, это более 70% всех инвестиций в энергетику.

"И это позволило компенсировать вывод мощностей тепловой генерации. То есть мы видим, что уменьшение тепловой генерации было компенсировано альтернативной энергетикой. "Увеличение производства энергии ВИЭ снизит выбросы в энергетике на 10,2 млн тонн СО2. То есть мы видим положительная динамика относительно выбросов за счет развитие ВИЭ", - добавил эксперт.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящее законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).