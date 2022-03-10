Burger King заявил об уходе из российского рынка

Американская компания Burger King, владелец глобальной сети ресторанов быстрого питания, 10 марта приостанавливает всю корпоративную поддержку российского рынка. Речь идет обо всех операциях, маркетинге и цепочке поставок, а также отказе в одобрении инвестиций и расширений.

Также в Burger King обязались направить любую прибыль от франчайзинговых сделок на гуманитарную помощь украинским беженцам, сообщается на сайте компании. Кроме того, пожертвовали 1 миллион долларов УВКБ ООН.

"У Burger King нет корпоративных ресторанов в России. Бизнес полностью франчайзинговый и управляется местным мастером-франчайзи. Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения", – говорится в сообщении компании.

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Ранее стало известно, что французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar прекратит финансирование дочерней компании в России. Но работу компания прекращать не будет.

Об этом компания заявила российским СМИ. В BlaBlaCar уточнили, что российская "дочка" продолжит работу "локально" и "под независимым управлением российской команды".

Инвестиции и финансирование дочерней компании со стороны штаб-квартиры BlaBlaCar будут приостановлены. В российской "дочке" компании работает около 100 сотрудников.

Напомним, из страны-агрессора сбежали уже более 330 крупных компаний и брендов. Бизнес, который остается в стране, сталкивается с репутационными потерями и общественным давлением. Несколько брендов (например, Coca-Cola и Uniqlo) изменили свое решение после серьезного осуждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выступил с новым обращением к нации. На 15-й день войны он подчеркнул, что страна продолжает отражать атаки России на ключевых направлениях.

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