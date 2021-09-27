Британия столкнулась с дефицитом бензина: на АЗС очереди, продажу ограничивают

В Великобритании наблюдается дефицит топлива в сетях АЗС. Это связано с тем, что страна столкнулась с кризисом в сфере автомобильных перевозок. Водителей для транспортировки разных товаров просто не хватает.

О проблеме уже заявляют крупные компании. К примеру, Shell перенаправляет поставки на остров, в BP говорят о перебоях с ввозом топлива минимум на 50 заправочных станциях по всей стране. Об этом говорится в материале Аuto.onliner.

В Twitter очевидцы уже публикуют видео и фото, как возле АЗС из машин выстраиваются очереди. Кстати, EG Group, британский розничный торговец, из-за такого ажиотажа ввел лимит на продажу бензина в 30 фунтов на человека.

Видео дня

В Великобритании не хватает водителей для автоперевозок по стране. По данным ассоциации автомобильных грузоперевозок, на данный момент не хватает около 100 тыс. водителей грузовиков.

Правительство уже приняло решение упростить проведение экзаменов для водителей из-за рубежа. Таким образом Великобритания может позволить тысячам европейских дальнобойщиков временно работать в своей стране, сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал добро министрам смягчить иммиграционные правила. Ситуацию, по словам специалистов, нужно стабилизировать уже в ближайшее время.

Отметим, Украина столкнулась с подорожанием дизтоплива на АЗС. Компания "Укрзалізниця" не справляется с ростом спроса на поставки горючего, и проблемы с возвратом пустых цистерн только нарастают. Поэтому в регионах возникли перебои с поставками и произошло значительное подорожание дизельного топлива.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" объявила тендеры на закупку 20 тыс. т дизельного топлива по формуле с привязкой к котировкам нефтепродуктов в порту Роттердам плюс затраты на доставку в Украину.