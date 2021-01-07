Британия разрешила судам заходить в оккупированный Крым

Британия разрешила своим судам заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты оккупированного полуострова Крым.

Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной пресс-службой правительства Великобритании. Разрешение действует с 1 января 2021 года.

Так, судам разрешается оплачивать лоцманские услуги за проход через Керченский пролив и за пользование крымскими портами. Однако британские корабли могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах и должны иметь возможность оплачивать такие услуги.

Получателем платежей в документе указано государственное унитарное предприятие "Республики Крым" "Крымские морские порты", его филиал "Госгидрография" и портовые терминалы предприятия.

О желании зайти в порт или пройти под Крымским мостом, капитаны должны информировать британский регулирующий орган, контролирующий соблюдение санкционного режима Office of Financial Sanctions Implementation.

Представитель иностранных дел Украины Олег Николенко подчеркнул, что Британия не изменяла санкционный режим против России. По его словам "Укринформу", сообщения в российских СМИ о якобы ослаблении Лондоном санкций являются очередными инсинуациями Кремля.

"На самом деле, это выдача желаемого за действительное. Следовательно, рассматриваем сообщение о якобы ослаблении Лондоном санкций против России как очередные российские инсинуации", – сказал Николенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, керченская паромная переправа окончательно прекратила работу из-за введения в эксплуатацию Крымского моста.