Большинство энергетических компаний принадлежат государству – исследование YouControl

Большинство энергетических компаний в Украине принадлежат государству, говорится в исследовании YouControl.

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"Аналитики YouControl исследовали, кто владеет крупнейшими энергетическими компаниями критической инфраструктуры, значительная часть которых потерпела удары противника. Как оказалось, большинство компаний принадлежат государству или отечественным частным владельцам. Однако существенная доля находится под прямым или опосредованным корпоративным контролем иностранцев", - говорится в исследовании. .

По данным YouControl, часть энергетической инфраструктуры по-прежнему владеют россияне.

"В 15 компаниях по выборке при проверке в аналитической системе YouControl сработал риск-фактор: русский след в истории", - говорится в исследовании.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.