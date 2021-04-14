"Большая стройка": в географическом центре Европы на Закарпатье появятся качественные дороги

В селе Деловое Закарпатской области обустраивается верхний слой дорожного покрытия.

Об этом сообщает " Укравтодор". Именно в этом населенном пункте расположен географический центр континентальной Европы, о чем свидетельствует памятный знак, установленный еще в 1887 году во времена Австро-Венгерской империи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Работы проводятся в рамках президентской программы "Большая стройка". Всего в Закарпатской области в 2021 году планируется восстановить не менее 265 км дорог общенационального значения.

На отрезке между селами Луг и Деловое также продолжаются работы по возведению верховой подпорной стенки. Высота конструкции, которая будет возведена из монолитного бетона, – 3 метра, длина – 826 метров. Кроме этого, в этом году начнется капитальный ремонт моста в селе Лазещина Раховского района.

"К лету покрытие самого длинного маршрута Закарпатской области Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов будет полностью восстановлено. А это 209 километров, которые проходят вдоль границы с Венгрией и Румынией, а также реки Черная Тиса", – сообщили в "Укравтодоре".

Facebook "Укравтодора"

Facebook "Укравтодора"

Ранее заместитель председателя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко озвучил амбициозную цель – в рамках программы Президента "Большая стройка" восстановить до конца 2023 года всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает "Укравтодор". Это больше 20 тысяч километров.