"Велике будівництво": у географічному центрі Європи на Закарпатті з’являться якісні дороги

Марія Шевчук Ринки та компанії 09:35, 14.04.2021

У селі Ділове Закарпатської області облаштовується верхній шар дорожнього покриття.

Про це повідомляє " Укравтодор". Саме у цьому населеному пункті розміщений географічний центр континентальної Європи, про що свідчить пам’ятний знак, встановлений ще у 1887 році за часів Австро-Угорської імперії об подивитися відео, доскрольте до кінця новини) .

Роботи проводяться у межах президентської програми "Велике будівництво". Загалом у Закарпатської області в 2021 році планується відновити щонайменше 265 км доріг загальнонаціонального значення.

На відтінку між селами Луг та Ділове також тривають роботи із зведення верхової підпірної стінки. Висота конструкції, яка буде зведена з монолітного бетону, – 3 метри, довжина – 826 метрів. Окрім цього, у цьому році почнеться капітальний ремонт мосту у селі Лазещина Рахівського району.

"До літа покриття найдовшого маршруту Закарпатської області Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів буде повністю відновлене. А це 209 кілометрів, які проходять вздовж кордону з Угорщиною та Румунією, а також річки Чорна Тиса", – повідомили в Укравтодорі.

Facebook "Укравтодору"
Facebook "Укравтодору"

Раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко озвучив амбітну ціль – у рамках програми Президента "Велике будівництво" відбудувати до кінця 2023 року усю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає Укравтодор. Це більше 20 тисяч кілометрів.

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