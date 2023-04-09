Благодаря 'зеленой' энергетике отдельные города были со светом во время блекаутов Домбровский

К 2030 году Украина может получить более 50% чистой энергии для конечного потребителя, что позволит увеличить надежность энергосистемы.

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Об этом заявил глава правления общественного союза Global 100% RenewablesUkraine Александр Домбровский.

Он подчеркнул важность создания "децентрализованной системы энергоснабжения". Актуальность задачи доказали попытки российского агрессора уничтожить нашу энергоинфраструктуру. Во время войны благодаря таким ресурсам, как, в частности, солнце и небольшие системы накопления, система балансировала, начинала "жить по-новому". Отдельные деревни, городки могли обеспечить себя электроэнергией даже во время блэкаутов.

"Я убежден, что к 2030 году мы имеем возможность получить более 50% чистой энергии для конечного потребителя", – подчеркнул Домбровский.

Он отметил, что такой прогноз оптимистичен, ведь для этого необходимы предпосылки: если Украина победит быстро и начнется восстановление, а правила для экономического развития будут правильными.

Напомним, в Одесской области "зеленая" генерация позволила получать дополнительную электроэнергию при сетевых ограничениях.