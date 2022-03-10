BlaBlaCar оставит "дочку" в России без инвестиций, но закрываться не будет

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Французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar прекратит финансирование дочерней компании в России. Работу компания прекращать не будет.

Об этом компания заявила российским СМИ. В BlaBlaCar уточнили, что российская "дочка" продолжит работу "локально" и "под независимым управлением российской команды".

Инвестиции и финансирование дочерней компании со стороны штаб-квартиры BlaBlaCar будут приостановлены. В российской "дочке" компании работает около 100 сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, из путинской России сбежали уже более 330 крупных компаний и брендов. Бизнес, который остается в стране, сталкивается с репутационными потерями и общественным давлением. Несколько брендов (например, Coca-Cola и Uniqlo) изменили свое решение после серьезного осуждения.

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