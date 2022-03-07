Бизнес в Украине освободят от части платежей – Зеленский объявил о налоговых каникулах

В Украине в связи с военным положением вводятся налоговые послабления для бизнеса. Льготный период будет действовать во время военного положения и минимум еще год после его отмены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 7 марта. В частности, вводятся такие налоговые льготы:

физлица-предприниматели (ФЛП, "ФОПы") 1 и 2 группы полностью освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ);

предприятия и "ФОПы" 3 группы освобождаются от уплаты ЕСВ за тех наемных сотрудников, которые были призваны в ВСУ и другие защитные формирования (в том числе тероборону);

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а всех территориях, где ведутся боевые действия, вводится освобождение от уплаты земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности;

водится отсрочка уплаты налогов для всех предприятий, которые неспособны их заплатить.

"Все это – на время военного положения и еще минимум на год после его завершения... И это только первая часть большого пакета помощи, правительственной поддержки. Все руководители центральной власти имеют четкое задание – разработать такую систему действий, чтобы восстановление Украины было быстрым и ориентировалось только на людей", – сказал Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил собственников и руководителей предприятий, которые продолжают работать и выполнять обязательства перед сотрудниками, платить зарплаты.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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