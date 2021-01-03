Биткоин побил новый исторический рекорд: сколько стоит 3 января

В воскресенье, 3 января, курс биткоина поднялся выше $34 тысяч, обновив исторический максимум.

По данным криптовалютной биржи CoinDesk, к 09:30 биткоин подорожал на 15.67% и поднялся до отметки $34 418.

Еще в марте этого года первая криптовалюта дешевела до $5 тысяч, но с тех пор стабильно растет.

Отметку в $20 тысяч биткоин преодолел 16 декабря.

Курс биткоина на 3 января coindesk.com

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса в мире отменили крупные форумы в криптовалютном мире, что не могло не сказаться на настроениях энтузиастов и привело к падению всего рынка.

Аналитики ChartsBTC спрогнозировали, что курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь от $11,5 тысяч до $340 тысяч. Максимальная отметка для криптовалюты – $1,6 млн. Эксперты отмечают, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер считает, что курс биткоина достигнет $250 тысяч. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.