Биткоин может установить новый исторический рекорд из-за Байдена

Котировки биткоина протестировали с утра уровень $58 тысяч на фоне вчерашних новостей от Европейского центробанка и Белого дома. Глава ЕЦБ Кристин Лагард пообещала компаниям сдвинуть выдачу беспроцентных кредитов на более ранние сроки, а президент США Джо Байден подписал второй пакет финансовой помощи. По данным CoinDesk, биткоин стоит $57,022.

Белый дом спасает экономику, раздав американцам по $1400 безвозмездной помощи, добавив по $300 доплат к пособиям по безработице. Об этом сообщает Cryptor.

В 2020-м году граждане США уже получали $1000 по первому пакету помощи от Дональда Трампа. Практически все эти средства были вложены в цифровые валюты или ценные бумаги, что привело к сильному росту фондовых индексов и рынка криптовалют на новые исторические максимумы.

Большая часть беспроцентных кредитов Европейского центрального банка идет на покупку акций. Учитывая то, что в 2021 году ряд корпораций стал приобретать криптовалюту, возможно какая-то доля этих средств отправится на покупку биткоинов. Отмечается, что финансовый эффект от вчерашних решений в США и Евросоюзе рынок ощутит на следующей неделе.

Напомним, что биткоин после падения в конце февраля вновь демонстрирует рост. Стоимость криптовалюты 10 марта достигла отметки в $55 000.

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