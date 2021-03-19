Биткоин может подорожать до $100 тыс. уже в 2021 году – эксперты

Биткоин уже в 2021 году может подорожать до $100 тыс., так считают многие эксперты, трейдеры и инвесторы. Стоимость первой криптовалюты выросла втрое за последние три месяца. На данный момент биткоин стоит $58,503.60, об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Вероятность того, что биткоин в 2021-м подорожает до $100 тыс. –очень высокая, считает CEO биржи EXMO Сергей Жданов. По его словам, динамика биткоина на данный момент практически идеально соответствует динамике актива с дефицитной стоимостью. Об этом сообщает "РБК Крипто".

Также Жданов отметил, что согласно модели оценки Stock-to-Flow (используется для оценки стоимости дефицитных активов), цель в $100 тыс. достижима уже в 2021 году. По его словам, первая причина роста котировок биткоина – это высокий спрос на криптовалюту со стороны институциональных игроков. Их интерес растет на фоне рекордной стоимости флагманской криптовалюты и в будущем будет только стимулировать ее рост.

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев отмечает, что свою роль в подорожании биткоина может также сыграть политика ФРС США (Федеральная резервная система) и экономическая нестабильность, которая возникла вследствие беспрецедентной эмиссии новых долларов. "Если сценарий Stock-to-Flow продолжит выполняться, то $100 тыс. за биткоин прогнозируется уже в конце лета-начале осени 2021", – заявил он.

Зуборев добавил, что в ближайшие недели коррекция рынка неизбежна, поскольку перед продолжением ралли рынку потребуется "новый импульс". Высокая концентрация коротких позиций на крупных криптобиржах при смене тренда может послужить новым толчком к росту.

Напомним, основатель Mobius Capital Partners и инвестор Марк Мобиус заявил, что если криптовалюты, особенно биткоин, рухнут, то это окажет влияние на фондовые рынки во всем мире. Он также отметил, что центральные банки должны определить новые способы управления денежно-кредитной политикой.

Как сообщал OBOZREVATEL: