Крах биткоина может ударить по фондовым рынкам, – известный инвестор

Основатель Mobius Capital Partners и инвестор Марк Мобиус заявил, что если криптовалюты, особенно биткоин, рухнут, то это окажет влияние на фондовые рынки во всем мире.

Об этом сообщает издание Business Today. "Если цены на биткоин рухнут, это может вызвать коррекцию на фондовом рынке. Будем надеяться, что криптовалюты, особенно биткоины, не рухнут", – сказал Мобиус.

"Мы находимся в ситуации, когда миллионы людей в мире чувствуют себя намного богаче, чем когда-либо прежде, благодаря своим инвестициям в криптовалюту. Они еще не превратили его в реальные деньги. Тем не менее эти мультимиллионеры очень уверены в себе. Пока они уверены в себе и криптовалюты продолжают расти, фондовый рынок в целом будет продолжать процветать", – заявил Мобиус.

Он также отметил, что центральные банки должны определить новые способы управления денежно-кредитной политикой. Целевой подход к инфляции приводит к ошибочным решениям, указывает он, ссылаясь на опыт Японии.

Напомним, Morgan Stanley станет первым крупным американским банком, который который будет предлагать своим клиентам доступ к биткойн-фондам. Инвестиционный банк сообщил своим финансовым консультантам во внутренней записке, что он запускает доступ к трем фондам, которые позволяют владеть биткоином.

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