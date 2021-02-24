Биржа требует вернуть биткоины, которые продали всего по $6 тысяч

Сбой на филиппинской криптовалютной бирже PDAX временно снизил курс биткоина до $6000. Руководство потребовало от пользователей вернуть приобретенные ими монеты.

Об этом сообщается на странице компании в Twitter. 16 февраля во время планового обслуживания системы курс криптовалюты упал на 88%.

Некоторые пользователи успели купить и вывести активы до приостановки торговли и вывода. Остальным биржа обнулила балансы.

Один из пользователей PDAX рассказал на Reddit, что ему удалось вывести купленные по низкой цене активы. Спустя сутки он получил сообщение от биржи с требованием вернуть биткоины и угрозой судебного разбирательства.

Клиент заявил, он приобрел цифровую валюту в рамках своих прав и не нарушил каких-либо законов или правил торговой платформы. Кроме того, он попросил юридической помощи на Reddit, – сообщает ForkLog.

Напомним, что среднерыночная стоимость биткоина 24 февраля упала до $46,5 тысячи. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 13%.

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