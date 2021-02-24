Биржа требует вернуть биткоины, которые продали всего по $6 тысяч
Сбой на филиппинской криптовалютной бирже PDAX временно снизил курс биткоина до $6000. Руководство потребовало от пользователей вернуть приобретенные ими монеты.
Об этом сообщается на странице компании в Twitter. 16 февраля во время планового обслуживания системы курс криптовалюты упал на 88%.
Некоторые пользователи успели купить и вывести активы до приостановки торговли и вывода. Остальным биржа обнулила балансы.
Один из пользователей PDAX рассказал на Reddit, что ему удалось вывести купленные по низкой цене активы. Спустя сутки он получил сообщение от биржи с требованием вернуть биткоины и угрозой судебного разбирательства.
Клиент заявил, он приобрел цифровую валюту в рамках своих прав и не нарушил каких-либо законов или правил торговой платформы. Кроме того, он попросил юридической помощи на Reddit, – сообщает ForkLog.
Напомним, что среднерыночная стоимость биткоина 24 февраля упала до $46,5 тысячи. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 13%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Биткоин продолжил падение после достижения абсолютного максимума у отметки $58 000. По-видимому, его спровоцировали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что биткоин "неэффективен" как средство платежа и является весьма спекулятивным
Биткоин в долгосрочной перспективе может подорожать до $1 млн. При этом уже к концу этого десятилетия ожидается, что курс криптовалюты достигнет $500 тысяч.