Безос уже не самый богатый человек в мире: кто занял его место

Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск снова поднялся на первое место в рейтинге богатейших людей мира. Бизнесмен обогнал основателя интернет-компании Amazon, владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Состояние Маска сейчас оценивается в $203,4 млрд, Безоса – $197,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

Отмечается, что генеральный директор компаний SpaceX и Tesla стал богаче еще на $3,8 млрд (1,89%). При этом Джефф Безос потерял $1 млрд (-0,51%).

Видео дня

На третьей строчке в общем рейтинге расположился французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с $175,4 млрд. Его состояние уменьшилось аж на $6 млрд (-3,28%).

На четвертом месте в списке богатейших идет американский миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс со $131 млрд. На пятом – программист и основателей соцсети Facebook Марк Цукерберг со $126,4 млрд.

Отметим, лидерство рейтинга на протяжении 2021-го уже несколько раз менялось. Еще 19 августа Безос стал самым богатым, отодвинув Арно на вторую строчку.

Ранее акции компании Tesla подорожали до $756,99, столько они не стоили в течение последних 5 месяцев. Рыночная капитализация оценивается в $758,3 млрд.

Помимо того, Маск является самым богатым и по версии Bloomberg. Безос идет на втором месте, Арно – на третьем.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса подала в суд на Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA). Причиной стало сотрудничество в космической программе "Артемида" с компанией Илона Маска SpaceX.