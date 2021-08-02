Безос больше не самый богатый человек мира: кто занял его место

Основатель компании Amazon Джефф Безос больше не является самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes. Первую строчку рейтинга занял французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний LVMH Бернар Арно.

Состояние Безоса оценивается в $192.4 млрд, теперь он идет вторым в рейтинге богатейших людей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Forbes.

При этом состояние Арно составляет уже $194.9 млрд. LVMH –французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët&Chandon, Hennessy и другие.

Третье место в рейтинге занимает американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск, у которого $179.4 млрд. Четвертым идет один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс ($131.6 млрд), пятым – один из разработчиков и основателей Facebook Марк Цукерберг ($128.2 млрд).

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Ранее сообщалось, что во время пандемии COVID-19 сайт эротического контента OnlyFans процветал, превратив его владельца, Леонида Радвинского, который является выходцем из Украины, в нового долларового миллиардера. Его состояние оценивается примерно в $1,8 млрд.

В октябре 2018 года "интернет-барон" из Флориды Леонид Радвинский, которому сейчас 39 лет, купил примерно 75% бизнеса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, журнал Forbes Україна опубликовал рейтинг самых богатых украинцев. Так, первую строчку занял Ринат Ахметов, состояние которого оценили в $7,6 млрд. Отмечается, что 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние.