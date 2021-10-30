Без рекламы и скидок: детское питание в Украине будут продавать по новым правилам

Народные депутаты изменили требования к производству и реализации детского питания. В первую очередь ужесточаются условия для продукции, предназначенной для кормления детей в возрасте до 0 до 3 лет. Их прописали по аналогии с европейскими правилами в данной сфере. Теперь такое питание нельзя будет рекламировать и продавать по заниженным ценам в ходе различных акций.

Как сообщает пресс-служба парламента, такие новшества предусмотрены законом относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС, который был принят на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 21 октября. Документ поддержан 273 голосами народных депутатов.

Закон определяет кардинально новые требования к изготовлению, маркировке, рекламе и распространению детского питания. В частности, при его производстве категорически запрещается использовать продукты с такими добавками и веществами:

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ненатуральные красители, подсластители, ароматизаторы;

стабилизаторы, консерванты, усилители вкуса;

маргарин, твердое пальмовое масло, масло кунжута или хлопковое масло;

молоко животного происхождения, которое не соответствует определенным показателям;

смеси специй и пряностей, которые содержат пищевые добавки;

ГМОшные продукты.

Помимо этого, к продуктам питания выставляются требования по содержанию мяса и рыбы. Так, разрешается использовать сердца, печень и язык, но запрещено добавлять мясо механического обжига, свиные шкурки и другие субпродукты. Также не допускается использовать мясо животных и птицы, если оно уже не единожды замораживалось.

Полностью запрещается применять в производстве детских смесей глютен. При этом, в маркировке такой продукции нельзя будет писать: "с очень низким содержанием глютена", "подходит для лиц с непереносимостью глютена", "подходит для лиц, больных целиакией" и т.д. Авторы закона объясняют такие требования недопустимостью введения покупателей в заблуждение, так как в производстве питания для детей употребление ингредиентов с глютеном запрещено полностью.

Новая маркировка детского питания предусматривает такие его разновидности: "детская смесь начальная", "детская смесь для последующего кормления", "детское питание" и другие. Кроме того, производители не смогут больше использовать фото детей на банках с питанием.

Параллельно ужесточились условия рекламирования и продвижения на рынке детской продукции. В первую очередь это касается молочных смесей.

Теперь категорически запрещается реклама "детской смеси начальной" и "детской смеси для последующего кормления", за исключением специализированных изданий с научным обоснованием. Цель такого запрета – ограничить влияние производителей на решение матерей прекращать грудное вскармливание. В случае нарушение таких требований изготовителя накажут штрафом.

Определенные ограничения касаются и продажи таких детских смесей. В частности, запрещается:

продавать такие товары по заниженным ценам в виде акции;

распространять талоны (купоны) на скидку;

предлагать подарок в виде другого товара за приобретение детского питания.

Ранее OBOZREVATEL уже писал о том, кто пострадает от новых законодательных требований.

Также сообщалось, что в Украине массово фальсифицируют продукты для детей. С целью получения огромных прибылей некоторые производители готовы продавать откровенно опасные товары под видом детских. На упаковках они пишут "рекомендовано для детей от 3 лет", хотя на вопрос, кем именно рекомендовано, ответа нет.