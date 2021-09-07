Без кассовых аппаратов, но с новыми лимитами: "ФОПам-единщикам" готовят новые правила работы

Народные избранники в который раз взялись менять условия работы для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). В Верховную Раду внесен законопроект № 5866, который, в случае его принятия, существенно изменит жизнь бизнесменов – плательщиков единого налога.

Согласно пояснительной записке к проекту, его главными целями являются:

упрощение ведения бизнеса в Украине;

внедрение новых и прозрачных правил работы;

сокращение расходов налогоплательщиков на выполнение налогового долга.

Авторами документа выступили народные депутаты от партии "Слуга народа", в числе которых Николай Тищенко, Алексей Леонов, Михаил Лаба и другие. По данным официального сайта парламента, законопроект уже передан на рассмотрение профильному комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который возглавляет Даниил Гетманцев. OBOZREVATEL разбирался, в чем суть предлагаемых новшеств.

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Согласно проекту, предлагается отменить обязательное применение РРО с 1 января 2022 года. Без кассовых аппаратов смогут работать "ФОПы" второй, третьей и четвертой групп, которые не являются плательщиками НДС. При этом надо соблюдать единственное условие – цена единицы товара или услуги, которыми торгует "ФОП", должна быть меньше, чем текущая минимальная зарплата (6000 грн).

Если же цена реализуемого товара/услуги выше минимальной зарплаты, то кассовый аппарат можно будет не применять в следующих случаях:

если выручка от продажи дорогих товаров/услуг будет отображаться в типовой форме учета и сдаваться в банк в течение 3 банковских дней;

если расчеты за дорогие товары/услуги будут проводиться исключительно в безналичной форме.

Следует отметить, что авторы законопроекта предлагают полностью освободить от кассовых аппаратов операции по расчетам через терминалы с применением карточек. Это значит, что даже те "ФОПы", которые на сегодняшний день обязаны применять РРО (торговля лекарствами, медизделиями, бытовой техникой и т.д.), смогут не использовать их, если инициатива "Слуг" будет принята парламентом.

Отказ об всеобщей фискализации является, пожалуй, самой резонансной из всех предложенных законопроектом новаций. Авторы документа считают, что идея обязательного применения РРО, которые с 2017 года начали внедряться в определенных сферах экономической деятельности, не доказала на практике своей эффективности.

"Ожидаемых результатов по детенизации и легализации бизнеса, увеличения занятости и доходов бюджета не произошло. Напротив, возросло количество проверок налоговых органов, увеличились расходы на обслуживание кассовых аппаратов у легального бизнеса, сократилось количество плательщиков единого налога, а теневая часть бизнеса не легализировалась из-за увеличения административного давления и необоснованных штрафов", - говорится пояснительной записке к проекту.

Параллельно с отменой кассовых аппаратов, проект закона предоставляе право контролирующему органу получать от банков информацию об обороте средств на текущих банковских счетах "ФОПов" за конкретный промежуток времени, а на основании решения административного суда - информацию о финансовых операциях по счетам с указанием контрагентов и назначения платежей.

На самом деле законопроект не меняет существующие на сегодня лимиты для каждой из трех групп "ФОПов", которые выбрали упрощенную систему налогообложения. Они остаются на уровне:

167 минзарплат для 1-ой группы:

834 минзарплат – для 2-й группы;

1167 минзарплат – для 3-й группы.

Однако предусматривается одна очень важная новация – предельный объем дохода "ФОПа" увеличивается на 300 текущих минимальных зарплат за каждого работника, которого он взял на работу.

Как это будет выглядеть на практике?

Если "ФОП" на второй группе будет работать без наемных сотрудников, предельный объем его годового дохода для сохранения статуса "упрощенца" не должен превышать 834 минзарплат (5 004 000 грн), при принятии на работу 2 наемных сотрудников – не больше 1434 минзарплат (8 604 000 грн), при оформлении еще плюс 3 сотрудников – не больше 2 334 минзарплат (14 004 000 грн) и так далее.

Таким образом, согласно новым правилам, у каждого "ФОПа"-единщика будет индивидуальный лимит годового дохода в зависимости от количества наемных работников.

Вместе с тем, серьезные изменения ждут предпринимателей 3 группы. Для них вводятся ограничения по количеству работников, которых они могут принять на работу. Сейчас для таких ФЛП никакого лимита в этом отношении не предусмотрено, а вот проектом Закона он устанавливается на уровне 10 наемных работников, как для ФЛП 2 группы. Чем вызвано такое ограничение, авторы документа не объясняют.

Не прошло и года с тех пор, как Книги учета доходов для "ФОПов"-единщиков канули в лету, как сейчас их опять собрались реанимировать. Народные избранники утверждают, что ведение учета в произвольной форме путем ежемесячного отражения полученных доходов (как происходит сегодня) приведет к потере действующей системы контроля получения "ФОПами" доходов, особенно при продаже дорогостоящих товаров.

В связи с этим, нардепы хотят внедрить типовую форму учета доходов и расходов (аналог той же Книги учета). Исключительно по такой форме обязаны будут вести учет "ФОП" 3-й группы и вести записи ежемесячно.

Но больше всех не повезло предпринимателям, которые торгуют дорогими товарами и услугами (т.е. цена за единицу которых больше текущей минзарплаты). В таком случае учет доходов от продажи товаров и услуг надо будет не только вести исключительно по типовой форме, но и расписывать отдельно каждую сделку и подводить итоги за каждый рабочий день. То есть для таких "ФОПов" учет станет еще жестче, чем до отмены Книги учета.

Для тех "единщиков", которые осуществляют расчетные операции в наличной форме, разрешат и дальше подводить итоги ежемесячно, но вести их придется тоже по типовой форме.

Согласно законопроекту, право вести учет в произвольной форме будут иметь "ФОПы", которые не являются плательщиками НДС, торгуют недорогими товарами и услугами и исключительно в безналичной форме. Однако на практике таким правом смогут воспользоваться единицы.

Напомним, законы о применении кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг, а также о детенизации расчетов в сфере торговли были подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским еще 17 октября 2019 года. Эти законы вводят обязательное использование РРО физическими лицами-предпринимателями, которые работают в сфере торговли и питания, начиная с 1 января 2022 года (с учетом моратория).

Однако в ноябре 2020 года депутаты хотели отложить введение в Украине обязательных кассовых аппаратов для "ФОПов". Отмечали, что из-за пандемии малый и средний бизнес страдает. Сейчас же, видимо, решили пойти более кардинальным путем.