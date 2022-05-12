Без ипотеки и автокредитов: украинцы берут деньги в долг только ради текущих расходов

В Украине после начала полномасштабного вторжения РФ остановился рост ипотечного кредитования, а количество кредитов на авто снизилось. Займы выдавались в основном на текущие нужды – причем на срок до 1 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). В целом квартальные темпы роста кредитов населению замедлились до 0,7%.

"Во время военного положения спрос формировали кредиты на текущие потребности, поэтому доля кредитов на недвижимость прекратила расти, а автокредитов – снизилась за квартал", – говорится в банковском обзоре Нацбанка.

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При этом проценты по потребительским кредитам упали. "Ставки по кредитам населению вследствие введенных кредитных каникул значительно снизились – на 5,5 процентных пункта, до 23% годовых", – подсчитали в НБУ.

В корпоративном секторе рост составил 4,8% (кредиты в гривне) и 2,2% (кредиты в валюте). Именно бизнес оказался локомотивом банковского кредитования, отмечают в НБУ.

В то же время, процентные ставки по срочным депозитам, привлеченным банками у физических лиц, в Украине упали до исторического минимума. Средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне в апреле снизилась на 0,9 процентного пункта - с 7,8% до 6,9% годовых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине крупные банки, в том числе Приват, с 1 июня отменят кредитные каникулы. Новые условия еще разрабатываются, однако уже точно известно: платить придется как минимум тем, кто не лишился своей работы и не находится в зоне интенсивных военных действий.